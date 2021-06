Ospedale di Volterra: restrizioni all'accesso delle auto per lavori in corso

I lavori dureranno fino al prossimo 31 luglio per poi riprendere a metà agosto e concludersi, indicativamente, ad ottobre

All'ospedale di Volterra sono in corso una serie di lavori che stanno riguardando l'efficientamento energetico e la ristrutturazione della passerella che conduce al Cup e ai poliambulatori.

Gli scavi e i cantieri comporteranno continue variazioni alla viabilità di accesso, in base all'andamento dei lavori, che dureranno fino al prossimo 31 luglio per poi riprendere a metà agosto e concludersi, indicativamente, ad ottobre.

L'Asl Toscana Nord Ovest informa pertanto tutti gli utenti, i cittadini e i lavoratori che l'accesso nelle aree di cantiere che stanno interessando la viabilità presso l'ospedale di Volterra è consentito solo a mezzi pubblici, mezzi di servizio, mezzi di soccorso e mezzi privati con a bordo persone diversamente abili o con patologie gravi.