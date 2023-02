Avviati i lavori di palancolatura sul canale dei Navicelli in zona Camp Darby

Sono iniziati da qualche giorno i lavori di palancolatura lungo le sponde del canale dei Navicelli, nella zona a ridosso della base militare di Camp Darby. "Si tratta di lavori realizzati grazie all’interessamento della Port Authority e grazie al finanziamento del governo degli Stati Uniti d’America, che compartecipa alle spese per la gestione del canale. A lavori terminati - spiega il presidente di Port Authority, Salvatore Pisano - avremmo un chilometro in più di palancole e svariate migliaia di metri cubi di dragaggio".

Gli interventi infatti, che prevedono un appalto totale prossimo ai 2 milioni di euro, riguardano l’installazione di palancole per 500 metri nell’area di Camp Darby e per possibili altri 200 metri sulle sponde destra e sinistra nella zona del Tombolo doc. "Venerdì scorso - dice Pisano - abbiamo effettuato un sopralluogo assieme al responsabile dei lavori. Se non ci saranno imprevisti possiamo pensare che il tempo dell’esecuzione dei lavori si concluda entro il secondo semestre del 2023, presumibilmente entro settembre. Per la protezione delle sponde invece contiamo di chiudere le lavorazioni per la prima settimana di aprile".

Gli interventi avranno sicure ripercussioni positive in termini di produttività e di sicurezza. "Andando avanti metro per metro - conferma Pisano - riusciremo a completare questa infrastruttura che per la nautica è fortemente preziosa. Alcuni cantieri nautici stanno scegliendo Port Authority e l’area della Darsena pisana e dei Navicelli grazie soprattutto agli interventi infrastrutturali che stiamo facendo e che continueremo a fare. Sicuri che questa sia la strada giusta per garantire sviluppo alla cantieristica di questa area che registra una costante crescita negli ultimi anni".