Palazzo Lanfranchi: al via i lavori per la manutenzione della facciata

Il Comune di Pisa ha avviato nei giorni scorsi l’intervento per la manutenzione straordinaria della facciata di Palazzo Lanfranchi che si affaccia sul Lungarno Galilei. L’intervento si era reso necessario a seguito di piccoli distacchi del materiale di facciata che si erano verificati e avevano richiesto la recinzione dell’area sottostante al palazzo. Il lavoro iniziato prevede interventi al paramento murario e agli elementi architettonici sul fronte principale del palazzo, in particolare con lavoro di ripulitura delle superfici, verifica della stabilità e consolidamento delle cornici delle finestre e marcapiani, restauro conservativo degli elementi architettonici, con interventi che saranno realizzati da parte di tecnici specializzati nel restauro dei monumenti. L’importo dei lavori ammonta a oltre 76mila euro e la durata dell’intervento è prevista per circa due mesi.