Palestre di via Sancasciani: a giugno al via i lavori di riqualificazione

E' stato siglato nei giorni scorsi, nella sede della Provincia di Pisa, il contratto per l’avvio alle lavorazioni delle palestre di via Sancasciani che saranno a cura dell’ente provinciale. “A giugno, in base al crono-programma della struttura tecnica della Provincia dovrebbero partire le lavorazioni sancite nel documento contrattuale siglato nei giorni scorsi - spiega il presidente Massimiliano Angori - gli interventi sono finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per un investimento complessivo di € 800.000,00. Il progetto è stato redatto dai tecnici interni all’Ente. I lavori riguardano due delle quattro palestre di cui si compone il fabbricato, poiché le altre due palestre, compreso l’intero involucro esterno, erano già state oggetto di ristrutturazione negli anni passati”.

“Le lavorazioni riguarderanno, dunque, le palestre utilizzate l’una dall’IIS Galilei-Pacinotti e l’altra dall’Istituto Matteotti - afferma la consigliera all’Edilizia scolastica, Cristina Bibolotti - nello specifico saranno eseguiti lavori edili quali: rifacimento completo, anche dal punto di vista distributivo, dei locali adibiti a spogliatoi, bagni e docce, con eliminazione delle barriere architettoniche e realizzazione del locale infermeria. Sarà ricostruita l’intera pavimentazione sia della palestra che dei locali accessori e dell’ingresso, come pure gli intonaci fino ad un’altezza di circa 2 metri con conseguente completa tinteggiatura delle pareti. Sarà anche sostituito il contro-soffitto esistente nelle palestre. Saranno inoltre eseguiti lavori idraulici ed elettrici”.

“L’apertura del cantiere è prevista entro il mese di giugno prossimo, per non impattare sull'attività didattica dell’anno scolastico in corso. La direzione dei lavori sarà svolta dai tecnici interni all’Ente” concludono Angori e Bibolotti.