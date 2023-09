Santa Croce sull'Arno, la scuola dell'infanzia 'L'Albero Azzurro' pronta per il ritorno dei bambini

Una scuola più sostenibile, con un impianto fotovoltaico sul tetto. Si presenta così all'avvio dell'anno scolastico l'infanzia Albero Azzurro di Santa Croce sull'Arno: nei mesi scorsi è stata oggetto di lavori di efficientamento energetico, grazie ad un finanziamento del Ministero della Transizione Ecologica di 250.000 euro.

L’intervento, realizzato durante l'estate, ha visto l’installazione di un nuovo generatore a pompa di calore per la climatizzazione invernale ed estiva, la sostituzione di tutti i ventilconvettori all’interno del plesso scolastico, l’installazione di uno scaldacqua a pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria e l’installazione di un impianto fotovoltaico in copertura da 50 Kwh per la produzione di energia rinnovabile completo di batterie di accumulo.



“La scuola dell’infanzia 'Albero Azzurro' ospita al suo interno anche la cucina centralizzata a servizio delle scuole comunali e quindi necessita di importanti forniture di energia elettrica: per questo abbiamo inserito questo intervento tra quelli prioritari dell'amministrazione - afferma il sindaco Giulia Deidda - l'intervento ha permesso di realizzare un edificio più sostenibile, risparmiando risorse ed energia, e di migliorare il benessere dell'ambiente scolastico”.



'L’Albero Azzurro', situata nel centro di Santa Croce sull'Arno, è stata realizzata negli anni 1999-2001: è composta da un ampio e luminoso salone centrale adibito ad attività multifunzionali, intorno al quale sono disposte le aule con bagni, due stanze ad uso laboratorio ed uno spazio definito 'angolo morbido' per attività psicomotorie.

Su tre lati l'edificio è circondato da un giardino, attrezzato con giochi. Il plesso è dotato di una mensa e della cucina centralizzata che gestisce il servizio refezione per tutte le scuole presenti sul territorio comunale con la preparazione di circa 800 pasti giornalieri.

All'inizio erano presenti sei sezioni, aumentate a otto e la ricettività è passata da 180 a 240 bambini.



"L'intervento di efficientamento energetico dell'Albero Azzurro fa parte di una serie di investimenti che l'amministrazione comunale sta facendo sugli edifici pubblici, tra cui anche il teatro, che è in dirittura d'arrivo" conclude il sindaco Deidda.