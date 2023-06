Calci: lavori per il rifacimento del manto stradale al parcheggio di via Brogiotti

Al via i lavori di ripristino del manto stradale all’interno dei due parcheggi lungo via Brogiotti, piazzale Armani e piazzale Catanti a Calci. Per questo motivo, su entrambi i piazzali sarà in vigore il divieto di transito e il divieto di sosta e di fermata dalla ore 7 di giovedì 8 alle ore 18 di sabato 10 giugno. In seguito, decorsi i tempi di assestamento del materiale, i lavori saranno completati con la molitura del fondo stradale che darà il colore finale dei parcheggi, dalle ore 7 di lunedì 3 luglio alle ore 18 di venerdì 7 luglio, periodo nel quale saranno in vigore le stesse limitazioni.

Nei giorni in cui saranno in vigore i divieti - 8, 9, 10 giugno e dal 3 al 7 luglio - Autolinee Toscane ha concordato con l’amministrazione comunale lo spostamento del capolinea degli autobus dal campo sportivo al piazzale Piero Angela, di fronte alla nuova scuola media in costruzione.

L’avviso della temporanea soppressione del capolinea di piazzale Catanti è stato affisso alle fermate delle linee 120 e 160 interessate e sarà comunicato anche con Alertsystem.

Per quanto riguarda gli autobus turistici diretti alla Certosa di Calci, in via temporanea è indicata come area di salita e discesa e area di manovra via Calzezane, con obbligo di svolta in via Caprili.