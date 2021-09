In partenza la realizzazione del parcheggio in zona San Frediano

Sono stati affidati dall’Ufficio Tecnico Comunale di Vecchiano i lavori per la realizzazione del parcheggio pubblico nella zona di San Frediano. "L’opera che sarà realizzata avrà un valore complessivo pari a euro 67.662,80 - fanno sapere dall’amministrazione - il parcheggio, una volta completato, metterà a disposizione dei cittadini 23 nuovi stalli di cui: 10 di dimensioni maggiorate per furgoni, camper o mezzi comunque inferiori ai 35 quintali e 2 stalli per disabili. L’area sarà arricchita da nuovo arredo a verde grazie alla piantumazione di nuove piante e da illuminazione pubblica a led con 4 nuovi lampioni, in linea con le nostre politiche volte a un sempre migliore efficientamento energetico. L’area del parcheggio avrà una superficie complessiva di 875 mq e sarà realizzata con fondo in materiale drenante (green park, ndr) e masselli autobloccanti. L'avvio del cantiere, salvo rinvii a causa di eventuali condizioni meteo avverse, è previsto per la prossima settimana".

"Un’opera importante - prosegue l'amministrazione - che consentirà di mettere a punto una nuova area di parcheggio funzionale per il borgo di Vecchiano, e strategica vista la prossimità alla vicina via Provinciale. Ma non solo: l'intervento, che è frutto di un permesso di costruire convenzionato per nuove villette, prevede anche l'allargamento di un tratto di via San Frediano nella parte fronteggiante la nuova urbanizzazione. Un miglioramento duplice, dunque, a beneficio della nostra viabilità locale".