Pontedera: al via i lavori di asfaltatura su via delle Quadrelle e di manutenzione nei parchi pubblici

Partono in questi giorni a Pontedera i lavori di asfaltatura di Via delle Quadrelle (zona Pardossi) e di manutenzione di giochi nei parchi pubblici della città.

I lavori in Via delle Quadrelle, nella zona de i Pardossi, al confine con il Comune di Calcinaia, partiranno in questi giorni di festività, contestualmente al favore delle condizoni atmosferiche (pioggie e temperature gelide permettendo). I lavori prevedono il ripristino della pavimentazione delle banchine laterali eliminando le discontinuità della pavimentazione. Sarà effettuato un intervento di pulizia della banchina stradale, sarà steso un nuovo manto bituminoso e infine sarà ripristinata la segnaletica orizzontale. L’importo per i lavori è di circa 17mila euro. “Si tratta di un intervento svolto con alcuni avanzi di capitolo sul settore - ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Mattia Belli - abbiamo deciso di associare alla variante dell'appalto sugli asfalti, che prosegue nelle sua operatività, interventi puntuali su criticità specifiche del territorio”.

Sempre in questi giorni partono anche i lavori per la manutezione dei giochi nei parchi pubblici. In particolare saranno interessate dai lavori le aree attrezzate di Piazza Kennedy, di via Milano, il parco Fluviale alla Rotta e l’area attrezzata del Parco dell’Albereta: tutte aree particolarmente frequentate da utenti di ogni fascia di età. In realtà con l’ordinanza sindacale n.83 del 2020, l’utilizzo delle installazioni ludiche presenti nei parchi pubblici è stato vietato, in quanto possibile vettore di contagio per la pandemia da Covid-19, tuttavia la sicurezza delle installazioni rimane una priorità, anche per la parziale disattenzione della ordinanza da parte di alcuni. Malgrado le ripetute operazioni di inibizione alla fruizione dei giochi, succede spesso infatti, sottolineano dal Comune, di trovare le nastrature eliminate ed i giochi utilizzati da bambini e ragazzi.

I lavori prevedono la manutenzione generale delle installazioni, la sostituzione delle parti danneggiate o mancanti, il ripristino della funzionalità e della sicurezza degli attrezzi. L'importo totale dei lavori ammonta complessivamente a circa 32mila euro (suddivisi in diverse tranche). Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno terminare entro il 31.12.2020.

“Con questi lavori avviamo una serie di interventi sui parchi cittadini - continua l’assessore Belli - che proseguiranno anche nel 2021. I nostri parchi sono tra i luoghi principali di socializzazione ed aggregazione della nostra comunità, con e dopo il Covid assumeranno sempre più questa funzione. Per questo riteniamo fondamentale avviare un piano integrato di ristrutturazione e valorizzazione adesso, che si svilupperà nel corso dei prossimi anni. Interverremo anche sul Parco di via dei Magazzini allo Scolmatore e su altri parchi nelle frazioni e nei quartieri della città. A tutto ciò si aggiunge l'intevento dei 'Peba' (Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) dopo la metà del 2021. Installeremo infatti giochi accessibili a tutti in altri cinque parchi del territorio. Analoghi lavori sono stati già effettuati al Giardino 'Bella di Mai' e 'Giovanni Paolo II', in via Pietro Nenni”.