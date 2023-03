Migliarino, lavori in corso per il nuovo parco giochi inclusivo

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la realizzazione del nuovo parco inclusivo nell'area a verde adiacente al polo Asbuc di Migliarino, nel comune di Vecchiano.

"In questi giorni il cantiere inizierà ad entrare nel vivo - afferma il sindaco Massimiliano Angori - le lavorazioni, in base al cronoprogramma della stessa struttura tecnica comunale, dovrebbero concludersi entro la prima metà di maggio. L'intervento ha un valore complessivo di 102mila euro, di cui 40mila euro di finanziamento comunale e circa 62mila euro di finanziamento statali, ottenuti tramite la Regione Toscana. Si tratta di un'opera importante per il territorio, con un'area giochi completamente accessibile per tutti i bambini e le bambine, e quindi dal forte valore inclusivo, mettendo al centro la socializzazione e il gioco tra pari a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno. Ci auguriamo che sia una novità attesa ed apprezzata proprio per questi elementi" conclude il sindaco Angori.