Piscina comunale di Castelfranco di Sotto, approvato il progetto esecutivo per i primi lavori

Il percorso che porterà alla riattivazione della piscina comunale di Castelfranco di Sotto va avanti come annunciato prima dell’estate. È stato infatti approvato nella Giunta comunale di martedì 31 agosto il progetto esecutivo che dà il via al I° Lotto che mira alla riqualificazione di tutto l’impianto. Entro fine settembre saranno affidati i lavori, quindi, la prima fase di un piano di interventi complesso - e per questo diviso in due fasi - che vuol rilanciare l’impianto sportivo, con basi solide, nei prossimi anni.

Questa prima tranche dell’intervento “di manutenzione straordinaria e riqualificazione della piscina comunale del Capoluogo” ammonta complessivamente a 180.000 euro. Mentre per l’opera completa è stato calcolato un importo complessivo di 625.000 euro. Il II° Lotto dei lavori per 445.000 euro sarà invece candidato al bando regionale a sostegno dell’impiantistica sportiva che prevede l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2021.

La struttura natatoria, dopo venti anni di attività, necessita di rilevanti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza, sia delle vasche che della parte impiantistica. Da inizio 2021 è partita la prima fase di progettazione, adesso si entra nel vivo della riqualificazione.

Il I° Lotto dei lavori prevede: l’intervento sull’intera parte impiantistica nel locale tecnico interrato; i lavori edili 'preparatori', quali preparazione dell’area di cantiere e degli accessi, demolizioni, rimozioni, ripristini delle strutture in cemento armato e delle impermeabilizzazioni, parziale ripristino di impianti e condutture; i lavori di installazione di componenti meccanici, elettrici ed idraulici soggetti ad invecchiamento e a decadenza della garanzia. Inoltre sono compresi gli oneri tecnici per l’affidamento della progettazione esecutiva di entrambi i lotti così da aver un progetto valido e cantierabile da presentare al bando regionale.

“Siamo a un punto di svolta per il rilancio della nostra piscina comunale - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - entra nel vivo l’opera di riqualificazione complessiva di una struttura che ha bisogno di interventi duraturi, per offrire un servizio che andrà avanti negli anni a venire. Non volevamo soluzioni sbrigative, che ci avrebbero portato presto a nuovi problemi all’impianto. Abbiamo imboccato con coscienza la strada più valida e concreta, che riconsegnerà alla comunità una nuova piscina sicura e funzionale”.

“La timeline continua come annunciato - aggiunge l’assessore allo Sport, Federico Grossi - il nostro impegno per dare nuova vita alla piscina sta prendendo forma e presto si tradurrà in risultati tangibili per il futuro dello sport di Castelfranco e per tutta la comunità che attende da tempo di tornare a frequentare la piscina. Un percorso, partito ad inizio legislatura, che stiamo portando avanti con convinzione. Molti sono gli interventi già realizzati o in corso. Inoltre dal 2022 entreremo come soci di Aquatempra, la società interamente pubblica che gestisce le piscine del Valdarno e dell’Empolese-Valdelsa: sarà il nuovo gestore della piscina comunale pubblica di Castelfranco. Questo permetterà di giungere ad una visione su scala comprensoriale che porti a definire una nuova unica governance integrata con le altre piscine pubbliche del Valdarno Inferiore, che distano tra di loro poco più di 5 km. Se la piscina intercomunale di Fucecchio - Santa Croce sull’Arno è utilizzata prevalentemente nel periodo invernale, la piscina comunale di Castelfranco tornerà ad essere utilizzata esclusivamente nel periodo estivo”.