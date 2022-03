Via Bonanno: al via i lavori per la realizzazione della pista ciclabile

Iniziano domani, lunedì 21 marzo, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Bonanno, che metterà in collegamento il Ponte della Cittadella con piazza Manin. I lavori prendono il via da Piazza di Terzinaia, di fronte agli Arsenali Repubblicani, e proseguiranno per una prima fase fino a via Rustichello, con formazione della prima area cantiere tra via dei Macelli e via Bonanno. Per svolgere i lavori speditamente, a seguire sarà montato un secondo cantiere dalla parte di piazza Manin, che poi si ricongiungerà con il cantiere iniziale lungo via Bonanno.

La ciclovia urbana di via Bonanno avrà un’estensione complessiva di 1,12 chilometri. Per la maggior parte del percorso è prevista una soluzione in corsia riservata, separata dai flussi pedonali e veicolari, con una larghezza di 2.5 metri delimitata da cordolo, fatta eccezione per piccoli tratti che vedranno un percorso misto ciclopedonale, con allargamento del marciapiede per complessivi 4 metri di larghezza, di cui 2,5 riservati al percorso ciclabile e 1,5 ai pedoni. Sarà previsto inoltre l’attraversamento della strada in sicurezza in corrispondenza dell’intersezione di via Bonanno con via Diotisalvi. Il costo dell’intervento complessivo, che sarà seguito da Pisamo, è di 525mila euro, interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture, da realizzare entro l’estate.

“Ai tanti cantieri aperti in città - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - lunedì se ne aggiunge uno nuovo, quello della ciclovia di via Bonanno, che permetterà di mettere in collegamento la zona della Stazione con piazza Manin. Si viene così a realizzare un tassello fondamentale della rete ciclabile cittadina, che colma una lacuna finora esistente e dà continuità ai percorsi che si snodano lungo tutta la parte nord. Sono molte le azioni in corso che stanno dando concretezza alle strategie previste dal Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile: oltre alla pista in partenza in via Bonanno, sono in corso i cantieri del ponte ciclopedonale Cisanello-Riglione e del prolungamento della Ciclopista del trammino fino a Tirrenia. Sono già state finanziate la Ciclovia del CNR, la Ciclovia del Cep, la ciclopista del viale delle Cascine e il Ponte ciclopedonale tra San Rossore e San Piero a Grado. Entro il 2022 partirà anche il cantiere per realizzare la passerella ciclopedonale al cavalcavia di Sant’Ermete e sarà realizzata la pista ciclabile lungo l’Aurelia dall’Ikea fino a Porta a Mare. Sono in programma inoltre la ciclovia di Zamenhof e il tratto che collegherà la Ciclopista del trammino alla basilica di San Piero a Grado. Una serie di interventi distribuiti a tappeto sul territorio cittadino che andranno a ricucire, ampliare e sviluppare la rete delle infrastrutture per la mobilità green a Pisa”.

“La pista di via Bonanno - aggiunge l’assessore alla Mobilità Massimo Dringoli - è stata finanziata tramite il decreto del Ministero che promuove le ciclovie verso i poli universitari: si tratta di finanziamenti destinati ai comuni per mettere in collegamento la stazioni dei treni con le sedi universitarie della città. Il tratto di via Bonanno a Pisa è essenziale per collegare la zona Stazione con i poli di Farmacia e Ingegneria, così come a tutto il polo di Porta Nuova, sedi universitarie importanti e molto frequentate dagli studenti. La stessa pista serve inoltre a collegare la Stazione centrale alla Stazione di San Rossore e a piazza Manin, risultando quindi funzionale anche allo sviluppo dei percorsi turistici. Dalla zona Stazione al Ponte della Cittadella la pista praticamente esiste già, e, con la realizzazione del Parco di via Nino Bixio verrà completata e inclusa all’interno della grande area verde che riqualificherà tutta la zona".

MODIFICHE AL TRAFFICO. Per permettere lo svolgimento dei lavori dalle ore 8 di lunedì 21 marzo alle ore 18 del 6 maggio, con orario 8.00-18.00, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità, con cantieri in stato di avanzamento: in via Bonanno Pisano nel tratto compreso tra Piazza Tersanaia e Via Rustichello, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta (00:00-24:00) su ambo i lati e restringimento di carreggiata; in via dei Macelli nel braccetto lato nord che si congiunge via Bonanno, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per formazione area cantiere.