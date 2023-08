Continua il piano di interventi finanziati dal Pnrr nel Comune di Castelfranco di Sotto. E' partito lunedì 21 agosto il nuovo cantiere per il rifacimento e il ripristino di porzioni di marciapiedi in peggior stato di manutenzione di via Provinciale Francesca Sud; successivamente è previsto il rifacimento e il ripristino totale dei marciapiedi di via Togliatti a Orentano. Un intervento per l’importo complessivo di 275mila euro finanziato interamente con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che comporterà temporaneamente modifiche alla viabilità e alla sosta.

Il progetto fa parte di una più ampia serie di interventi, sempre finanziati dal Pnrr, finalizzati al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario con la realizzazione di marciapiedi e il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate.

"Questi marciapiedi avevano bisogno da tempo di un intervento di manutenzione straordinaria. Sono due zone particolarmente importanti all’interno dei centri abitati - ha commentato il sindaco Gabriele Toti - con questi lavori diamo finalmente delle risposte ai tanti residenti che da anni li sollecitavano: non avremmo potuto fare senza queste risorse esterne che siamo riusciti ad ottenere. E' un cantiere molto atteso che siamo felici di inaugurare. A breve inizieranno altri cantiere su altre strade e marciapiedi. Il nostro Comune è riuscito ad ottenere circa 2,5 milioni di euro di risorse a fondo perduto dal Pnrr per interventi di manutenzione straordinaria del territorio che in un paio di anni siamo riusciti a trasformare in cantieri reali".

Gli interventi e cronoprogramma

Il progetto è stato suddiviso per ubicazione degli interventi in due lotti:

1) Il primo lotto si riferisce al rifacimento dei marciapiedi nel Capoluogo posti, in direzione centro, sul tratto sinistro di via Prov. Francesca Sud che va da via F.lli Cervi a via Montale, il tratto sinistro che va da via Pellico fino al distributore carburanti noncè il tratto sinistro che va da v.le Italia a via Calatafimi e la porzione di marciapiede finale di questo tratto sul lato destra dalla banca di Cambiano all’incrocio;

2) il secondo lotto è riferito al ripristino di entrambi i marciapiedi e della sede stradale di via Togliatti nella frazione di Orentano.

Il progetto prevede la sistemazione dei tratti di fognatura esistente per la raccolta delle acque piovane e la messa in quota dei chiusini esistenti al fine di evitare ristagni di acqua. I lavori avranno una durata complessiva di circa due mesi per singolo lotto: entro ottobre dovrebbero pertanto concludersi i lavori su Castelfranco per poi iniziare ad Orentano. Fine lavori entro fine anno.

Modifiche alla viabilità

Come da cronoprogramma, i lavori sono partiti dal Lotto 1 Capoluogo e il Comando della polizia municipale ha adottato dei provvedimenti modificativi della circolazione stradale, valevoli dal 21 agosto al 20 ottobre 2023 quali:

- istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli e della regolamentazione della circolazione stradale a senso unico alternato a mezzo semafori in via Prov. Francesca Sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con via F.lli Cervi ed il civico 78;

- itituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli e del restringimento di carreggiata in via Prov.le Francesca Sud, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Calatafimi e l’intersezione con viale Italia/viale Europa, ivi compresa l’area parallela all’arteria principale, compresa tra il civico 20 e l’intersezione con viale Europa.