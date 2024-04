Nella giornata di oggi, 26 aprile, l'amministrazione comunale di Pontedera ha incontrato docenti e rappresentanti dei genitori dell'istituto comprensivo Gandhi del plesso Maltagliata - Oltrera, con l'obiettivo di definire e condividere alcune indicazioni utili in vista dell'apertura del cantiere del nuovo Polo 0 - 6, che comprenderà il nido e la scuola d'infanzia e che sorgerà al fianco della scuola Gandhi.

Di fatto, già da lunedì prossimo i lavori, finanziati in ambito Pnrr, prenderanno il via e per questo il Comune informa della necessità di lasciare libera dalla sosta tutta via Gandhi, nel tratto che costeggia le pertinenze scolastiche, mentre via Nenni verrà inibita alla sosta nel tratto che va dal giardino Baden Powell al confine con la scuola fino all'ingresso pedonale degli alunni della primaria, sempre su via Nenni.

Le famiglie potranno utilizzare, come parcheggio, il piazzale di Panorama, lato scuola e il piazzale che costeggia il teatro Era. In più avranno ancora a disposizione il parcheggio che è davanti all'ingresso pedonale della scuola su via Nenni e quello che è a lato del Baden Powell, all'inizio di via Nenni.

Il Comune raccomanda il rispetto dei divieti di sosta, evidenziando come, soprattutto in questa prima fase, sarà utile il lavoro effettuato dalla Polizia Municipale per il monitoraggio della viabilità. In più, c'è una concreta disponibilità, anche da parte di volontari, per predisporre alcuni presidi informativi in zona per la gestione della regolazione del traffico.

I provvedimenti scattano da lunedì prossimo 29 aprile e andranno avanti almeno fino alla conclusione delle attività dell'anno scolastico in corso con lo scopo, soprattutto, di favorire la mobilità degli scuolabus in entrata ed uscita. E' di particolare importanza, sottolinea sempre il Comune di Pontedera, lasciare libera dalla sosta via Gandhi per questioni legate ai movimenti delle opere di cantiere e, più in generale, per consentire appunto un deflusso ordinato e regolare proprio dei pullmini, in entrata alle 8 e in uscita alle 13.