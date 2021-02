San Giuliano Terme: proseguono i lavori del Nuovo Polo Integrato per la Salute

Sta ormai prendendo forma il Nuovo Polo Integrato per la Salute a San Giuliano Terme. A settembre 2020, ultima occasione ufficiale di confronto fra l'amministrazione comunale, il Consorzio Casa della Salute di San Giuliano Terme e la cooperativa Coopselios, era stato certificato il rispetto del cronoprogramma dei lavori, confermato anche durante il sopralluogo di oggi, venerdì 19 febbraio.

"I lavori sono iniziati a metà 2019 e portati aventi da un'impresa locale, l'Impresa Braccianti con sede a Vicopisano - commenta Carlo Macaluso, presidente del Consorzio Casa della Salute - un altro aspetto molto importante è stato quello di coinvolgere professionisti locali. Per la costruzione abbiamo sfruttato energie alternative come il fotovoltaico, mentre dal punto di vista architettonico è stata prevista una struttura in ferro e acciaio; pareti e tramezzi e paramenti sono realizzati a secco. La struttura viene rivestita da pannelli che riprendono il legno come elemento di rivestimento, mentre al piano terra sarà gres porcellanato riprendendo i colori marrone e ocra dell'habitat circostante. Di qui a un paio di mesi è prevista la fine dei lavori della parte adibita a Rsa accreditata dalla Regione, quindi a fine aprile. La conclusione dei lavori per l'intera struttura, che comprende ospedale di comunità, cure intermedie e riabilitazione, è prevista nei successivi due mesi".

Il progetto e la direzione dei lavori sono a cura dell'architetto Logli, con i suoi collaboratori Luigi Pierotti e Massimo Del Seppia, dello studio Red Box di San Giuliano Terme.

"Il sopralluogo è stato molto utile per renderci conto dello stato di avanzamento dei lavori - commenta il sindaco Sergio Di Maio - che vanno avanti speditamente. La struttura servirà sia il Comune di San Giuliano Terme che quello di Vecchiano. È un risultato importante che porteremo a casa. Ringrazio il dottor Macaluso per la collaborazione e tutti i professionisti coinvolti".

Come sarà il Nuovo Polo Integrato per la Salute di San Giuliano Terme

Il nuovo complesso socio-sanitario polifunzionale prevede la realizzazione di spazi dedicati alla riabilitazione motoria e funzionale, alle patologie croniche, alle cure intermedie e alla residenza socio-sanitaria per persone anziane affette da patologie degenerative cognitive oltre che da disabilità funzionale.

Il nuovo complesso architettonico sorge nella parte est della frazione capoluogo e sorge su un'area complessiva di 50.000 mq.

La struttura polifunzionale, con due piani fuori terra, è caratterizzata da due corpi di forma rettangolare allungata e da un elemento centrale di congiunzione. L'edificio nel suo complesso sviluppa una superficie complessiva di circa 7.400 mq suddivisa su tre livelli (piano interrato, piano terra e primo piano) e potrà accogliere 130 utenti.

Nei corpi laterali sono previste le funzioni principali di accoglienza del Polo socio sanitario e, in parte dell’ala est, si trovano i servizi di carattere generale, quali sala convegni, cucina, cappella e camera mortuaria. La Rsa (60 utenti) è distribuita nella parte rimanente dell'ala est compresa tra il piano terra e il primo piano. L'ala ovest ospita invece al piano terra le funzioni più specifiche relative alla degenza post-ospedaliera (cure intermedie e di bassa complessità) e al primo piano nuclei dedicati alle degenze finalizzate a processi di riabilitazione motoria e funzionale. Questa struttura offrirà possibilità occupazionali a oltre 100 lavoratori nel settore delle professioni di cura.