Lavori al Ponte della Botte: slitta al 10 luglio la chiusura totale

Proseguono i lavori al Ponte della Botte a cura della Provincia di Pisa. Aggiorna sull'andamento del cantiere il presidente Massimiliano Angori: "Slitta di circa una decina di giorni la chiusura totale dell'infrastruttura, elemento che comunque non influirà sulla programmazione complessiva delle lavorazioni, con una riapertura comunque prevista per il mese di settembre e una organizzazione generale delle lavorazioni a step. L’intero cronoprogramma, lo ricordiamo, è stato messo a punto con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria ed è finalizzato, come di consueto quando la Provincia di Pisa si occupa di questa tipologia di interventi, a condividere lo stato dell'arte della partenza delle lavorazioni, al fine di ridurre al minimo i disagi e le criticità per comunità e imprese, in un'ottica di ascolto attivo e dialogo che portiamo avanti da anni. Preme ricordare che si tratta di un importante tranche di lavori, del valore complessivo di 3,75 milioni di euro, progettati per la sempre maggiore sicurezza delle infrastrutture e dei relativi territori. Proseguono pertanto i lavori preparatori al Ponte della Botte che comportano le limitazioni alla viabilità, tra cui il senso unico sul ponte ed il divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, per poi arrivare alla chiusura totale dell’infrastruttura presumibilmente dal 10 di luglio, e fino a tutto agosto, ovvero quando si entrerà nella fase più importanti delle lavorazioni. La riapertura è prevista nel mese di settembre, verosimilmente con la riapertura delle attività scolastiche. Ad ogni modo la situazione sarà monitorata costantemente dalla struttura tecnica provinciale".

Le limitazioni che continuano ad essere in vigore: istituzione del senso unico sul ponte in direzione S. Giovanni alla Vena - Fornacette dal km 0+330 (intersezione con la via sterrata in corrispondenza dell’argine in dx idraulica del fiume Arno) al km 0+570 (intersezione con la via sterrata in corrispondenza dell’argine in sx idraulica del fiume Arno); istituzione del limite massimo di velocità amministrativa pari a 30 km/h per la lunghezza dell’intero cantiere sul ponte e per le zone limitrofe di approccio al ponte; istituzione del divieto di transito ai mezzi di larghezza superiore ai 2,30 m; istituzione del il divieto di transito ai mezzi di massa a pieno carico superiore alle 3,5 t.

Le corse tpl che ricomprendono l’itinerario della SP 1 delle Botte ed il ponte sull’Arno rimarranno deviate su percorso alternativo, confermando la temporanea sospensione delle fermate che non saranno più servite dalle corse deviate.