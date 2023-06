Ad autunno al via i lavori al Ponte della Botte: il cronoprogramma dell'intervento

Lavorazioni al Ponte Sp1 della Botte in partenza con tutta probabilità dal prossimo mese di ottobre con istituzione del senso unico e chiusura al traffico totale dell’infrastruttura prevista per i mesi di luglio e agosto 2024.

Si è svolta nella mattina di giovedì 29 giugno presso la sede di via Nenni un incontro convocato dalla Provincia di Pisa finalizzato alla pianificazione puntuale e condivisa degli interventi. Presenti al tavolo le amministrazioni comunali di Calcinaia e Vicopisano, le cui comunità sono interessate direttamente dalle lavorazioni, e le associazioni di categoria e altri organismi interessati: Assotir, Cna, ConfCommercio, AEMA Associazioni Esercenti Macchine Agricole.

“L’incontro era finalizzato, come di consueto quando la Provincia di Pisa si occupa di questa tipologia di interventi, per condividere lo stato dell'arte della progettazione dei lavori e il relativo cronoprogramma, al fine di ridurre al minimo i disagi e le criticità per comunità e imprese, in un'ottica di ascolto attivo e dialogo che portiamo avanti da anni - sottolinea il presidente Massimiliano Angori - preme ricordare che si tratta di un importante tranche di lavori, del valore complessivo di 2,5 milioni di euro, e finalizzati a garantire la sempre maggiore sicurezza di cittadini e utenti della strada. La riunione di oggi si è resa fondamentale anche perché non è ancora definitivamente chiusa la fase della progettazione dei lavori, ed è infatti prevista una apposita conferenza dei servizi a stretto giro. Anche per questo motivo - prosegue Angori - è stato necessario confrontarci nella giornata odierna al fine di condividere importanti e reciproche necessità proprio in sede di conferenza di servizi, per ridurre al minimo i disagi per le comunità e le imprese che saranno interessate da questi interventi. I lavori partiranno dal prossimo autunno e come concordato questa mattina con tutta probabilità dal mese di ottobre al fine di non impattare sull'avviso dell'attività scolastica e didattica. Gli interventi proseguiranno poi per circa 9 mesi, con una chiusura totale della circolazione nei mesi estivi del 2024, che proveremo a calibrare con la prosecuzione dei lavori anche durante i fine settimana. Concorderemo inoltre con le amministrazioni comunali e con le associazioni eventuali sospensioni delle lavorazioni che si renderanno necessarie nel lungo periodo dei 9 mesi (es. pausa natalizia, ndr)" aggiunge Angori.

"L’intervento prevede il consolidamento di tutte le parti del ponte, la sostituzione delle travi tampone con nuove travi in acciaio e la realizzazione di due camminamenti pedonali ai lati dell’impalcato" aggiunge il consigliere provinciale delegato alla Viabilità e Infrastrutture Giacomo Santi.

"La prima fase dell’intervento, che prenderà avvio dunque presumibilmente dall’autunno prossimo, prevede il consolidamento per step successivi dei tre cavalletti, con lavorazioni che saranno condotte prevalentemente dall’intradosso del ponte con l’ausilio di ponteggi sospesi. Successivamente le lavorazioni si sposteranno in carreggiata per il rinforzo della soletta di impalcato e la realizzazione dei camminamenti. L’ultima fase di lavoro prevede lo svaro delle travi tampone esistenti, il rinforzo delle selle Gerber e il varo delle nuove travi tampone in acciaio.La prima parte dei lavori dovrà essere condotta in condizioni di senso unico abbattendo ulteriormente il limite di portata a 3,5 tonnellate. L’ultima fase di lavori prevede da progetto la totale chiusura al traffico per circa 60 giorni lavorativi così da consentire la sostituzione delle travi tampone" conclude Santi.

"E' stato un incontro molto importante e produttivo - afferma il sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi - il presidente Angori ha illustrato il progetto con dovizia di particolari. Ha chiarito che la riunione di stamani mattina non era finalizzata a calendarizzare quelle che saranno le date certe dell'intervento bensì, oggi, abbiamo iniziato a delineare i periodi di intervento stesso, anche con il contributo delle associazioni di categoria, affinchè vi sia coordinamento anche per quanto concerne elementi quali il trasporto scolastico e le esigenze delle attività commerciali. Per quanto riguarda la viabilità nel Comune di Calcinaia, e più precisamente nella frazione di Fornacette, vengono confermate le deroghe già messe in atto dal nostro Ente per quanto attiene alle esigenze delle stesse attività commerciali. Infine, come Comune di Calcinaia abbiamo approfittato dell'occasione per chiarire ai presenti che per quanto riguarda questa annualità non potremo procedere alla manutenzione della parte orizzontale del Ponte di via Giovanni XXIII, in quanto i lavori sono stati da poco aggiudicati comportando lo slittamento della tempistica autorizzativa idraulica dalla Regione Toscana, e tali lavorazioni saranno procrastinate all'anno prossimo, e saranno dunque con tutta probabilità gestite con l'istituzione del senso unico alternato" conclude Alderigi.

“Come ho già avuto modo di sottolineare spesso, sia durante incontri istituzionali che sulla stampa, saranno quanto mai fondamentali il rispetto della tempistica e la comunicazione, puntale e dettagliata, alla comunità di ogni fase delle lavorazioni al Ponte. Per questa ragione, insieme all’amministrazione, attendo la progettazione definitiva, con il relativo cronoprogramma, per monitorare attentamente, insieme alla Provincia e al Comune di Calcinaia, i vari step di questo intervento di messa in sicurezza estremamente importante" conclude il sindaco di Vicopisano Matteo Ferrucci.