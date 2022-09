Lavori al Ponte sull'Emissario a Vicopisano: "Conclusa la demolizione, avanti nei tempi"

La Provincia di Pisa e il comune di Vicopisano aggiornano sull’intervento di messa in sicurezza del Ponte sull’Emissario, in Viale Vittorio Veneto, direzione Sp 25 Provinciale Francesca. La scorsa settimana infatti è stata portata a termine una delle fasi più delicate e complesse: il lavoro di demolizione della parte centrale del ponte.

Per effettuare questa operazione l’infrastruttura è stata suddivisa in tre elementi e poi sollevata con una autogru. A partire dal 16 settembre, sono iniziati gli interventi di consolidamento della sella di appoggio e, in seguito, sarà completata l’installazione delle travi in acciaio. "Prosegue a pieno ritmo il cronoprogramma delle lavorazioni a cura della Provincia di Pisa sul territorio di Vicopisano: un intervento quello al ponte sull’Emissario finalizzato ad aumentare sempre più la sicurezza sulla viabilità di nostra competenza, con un occhio di riguardo per quanto concerne le infrastrutture su tutto il territorio provinciale", afferma il presidente Massimiliano Angori.

"Come avevamo comunicato al momento della chiusura del Ponte, il 5 settembre scorso - afferma il sindaco Matteo Ferrucci - facciamo il punto su come stanno procedendo i lavori da parte della Provincia. Siamo soddisfatti che la ditta stia, al momento, rispettando il cronoprogramma e confidiamo che i ritmi continuino a essere così sostenuti e le scadenze, imprevisti, come la puntualità della fornitura dei materiali permettendo, rispettate".