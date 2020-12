Lavori sul ponte di Lugnano: si viaggia a senso unico alternato

Ultimi dieci giorni di circolazione a senso unico alternato sul Ponte di Lugnano: sull'infrastruttura infatti sono in corso degli interventi a cura di Toscana Energia Green, autorizzati dalla Provincia di Pisa, che, con apposita Ordinanza, ha disciplinato le modifiche alla viabilità. Nello specifico, fino al prossimo 19 dicembre si viaggia sul ponte con senso unico alternato regolato da semaforo, e con l'abbattimento della velocità da 60 a 40 Km/h.

"Le modifiche alla viabilità si sono rese necessarie solo ed esclusivamente per il cantiere a cura di Toscana Energia Green. Dopo la fase di forte maltempo degli ultimi giorni, adesso gli interventi si avvieranno speditamente alla loro fase conclusiva, in modo da eliminare il disagio alla circolazione per i cittadini e gli utenti della strada", afferma il presidente della provincia di Pisa Massimiliano Angori.