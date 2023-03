San Giuliano Terme: procedono i lavori ai ponti in zona Figuretta-Palazzetto

Sono partiti gli interventi per rinforzare la sicurezza e per ristrutturare il ponte in cemento armato (sul fosso della Vicinaia) che unisce le vie di Palazzetto e Sant'Elena, oltre al rifacimento dei muri in pietrame-laterizio in prossimità del ponte mediceo (sul fosso della Carbonaia). Si tratta di un particolare punto della viabilità sangiulianese in cui insiste un incrocio di corsi d'acqua a ridosso di uno dei punti nevralgici della viabilità nel comune di San Giuliano Terme.

I lavori stanno dunque avanzando con la scarificazione del manto stradale e la posa delle armature in previsione della gettata.

Gli interventi principali, per un quadro economico complessivo di 143.000 euro, riguardano il ponte in cemento armato e, dopo la scarifica e le operazioni di demolizione, si provvederà al rifacimento del manto stradale e alla realizzazione di nuovi cordoli in c.a. sui bordi del ponte. Sarà poi installata una barriera guardrail H2 in acciaio–legno sul bordo e recupero corticale della parte inferiore del ponte che presenta una situazione di degrado in alcuni punti.

"Durante la settimana sono partiti i lavori che stanno avanzando con i primi radicali interventi - afferma l'assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità - per consentire le operazioni il ponte in cemento armato sul fosso della Vicinaia sarà chiuso per tutta la durata degli interventi, stimata in circa 45-60 giorni, e sarà modificata la viabilità nell'area con le seguenti modalità: da via di Palazzetto non sarà possibile accedere a via Sant'Elena e viceversa, mentre quest'ultima via risulterà pienamente fruibile, solo per i residenti, in quanto strada privata, accedendo da via Puccini in località 'Figuretta'. Per accedere alla via di Palazzetto sarà possibile passare dall'accesso lato lungomonte, ovvero da via delle Sorgenti".

"I lavori sono partiti e stanno procedendo come da cronoprogramma - afferma il sindaco Sergio Di Maio - proseguiamo con il rinforzo della sicurezza e la ristrutturazione delle infrastrutture del nostro territorio".