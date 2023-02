Sistemazione pontili a Bocca di Serchio: in arrivo la copertura telefonica e internet

Si è svolta martedì 21 febbraio nella Sala Consiliare di Vecchiano la riunione tra le amministrazioni comunali di Vecchiano e San Giuliano Terme e gli assegnatari dei pontili di Bocca di Serchio.

"A pochi giorni dalla scadenza del canone di pagamento, abbiamo deciso di mettere a punto un confronto diretto con gli assegnatari - spiega il sindaco Massimiliano Angori, presente all'incontro insieme all'assessore all'Ambiente di Vecchiano, Mina Canarini e all'assessore all'Ambiente di San Giuliano Terme, Filippo Pancrazzi - per l'anno 2023 la quota complessiva del canone subisce infatti due aumenti: uno deriva dall'adeguamento ISTAT che va a incidere sulla quota fissa, relativa alle spese sostenute dal Comune di Vecchiano per il riordino e il consolidamento della sponda e la manutezione straordinaria delle opere; l'altro aumento riguarda la quota variabile relativa al costo della concessione demaniale idrica rilasciata dalla Regione Toscana e dell'eventuale tributo regionale" spiega il primo cittadino.



"A fronte dell'aumento ISTAT per la parte comunale, siamo riusciti tuttavia come istituzioni, in sinergia con il Comune di San Giuliano Terme e l'Ente Parco, a mettere a punto un importante progetto di copertura dati che sarà la vera novità per il 2023, una operazione del valore complessivo di circa 50mila euro - spiega ancora Angori - attraverso l'apposizione di un palo per l'antenna e la trasmissione dati, andiamo così a sanare situazione di nero della linea internet nella zona di Case di Marina. Un progetto condiviso, dunque, che con l'operatività di Pisamo e di Devitalia, farà sì che la zona sia coperta con la linea internet, permettendo la connessione dati e la possibilità di telefonare".

"Ancora una volta, nonostante le difficoltà con cui devono operare gli enti locali, la sinergia tra istituzioni diventa beneficio reale per la collettività; in questo caso, con una proficua collaborazione, infatti, andiamo a risolvere un problema datato, riuscendo finalmente a coprire anche questa zona con la connessione telefonica e quella internet, elemento fondamentale ai nostri giorni per tutti i cittadini, le cittadine e in generale i fruitori di questa bellissima area naturalistica. Un bel passo avanti per le nostre comunità" aggiunge il sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio.

"Nelle ultime settimane, inoltre, gli assegnatari dei pontili erano stati coinvolti per fare insieme un punto della situazione sulle opere di manutenzione a cura del Comune, che si sono svolte nei giorni scorsi, tra cui: la risistemazione di alcuni pontili, la sostituzione di pali e rinforzo della barriera di contenimento per alcuni tratti di sponda. Completa questo primo step di lavori la risistemazione della strada bianca. Si tratta di lavori per un importo complessivo di circa 20000 euro" aggiunge l'assessore all'Ambiente, Mina Canarini.



"I presenti, da parte loro, hanno chiesto una sistemazione del tratto di strada di accesso e del passaggio sul Biancalana pensando anche a chi ha difficoltà motoria. Quest'ultima richiesta è stata molto discussa perché stiamo cercando di capire come costruire un diverso e più comodo accesso pedonale all'area dei pontili pubblici, un dialogo che coinvolge più enti e anche la proprietà privata, ma sul quale è intenzione della nostra amministrazione comunale portare l'attenzione per rintracciare una soluzione condivisa" conclude l'assessore Canarini.