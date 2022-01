Lavori pubblici, Conti: "Altri 20 milioni di euro per Pisa dal Pnrr"

Il sindaco di Pisa Michele Conti, ieri 2 gennaio, ha annunciato su Facebook l'assegnazione alla città di nuove risorse tramite il 'Piano nazionale ripresa resilienza'. Si tratta di 20 milioni, destinati a molti progetti di recupero e sviluppo.

"Il 2022 - ha scritto il primo cittadino - si apre sotto i migliori auspici per la nostra città: il dipartimento per gli Affari Territoriali del Ministero degli Interni ha pubblicato il decreto che assegna a Pisa il 100% dei contributi richiesti per progetti di rigenerazione urbana per gli anni 2021-2026! Premiati ancora una volta il nostro lavoro e la capacità di programmare investimenti della nostra amministrazione che si è fatta trovare pronta a ogni appuntamento e che, durante il mandato, ha saputo intercettare moltissime risorse da Regione, Governo, Europa".

Nel dettaglio sono stati finanziati:

-7 milioni per la riqualificazione Parco Urbano e Archeologico della Cittadella;

- 5.150.000 per una nuova piscina comunale nell’area sportiva di Barbaricina;

- 2.500.000 per restauro e riuso delle aree e delle mura urbane limitrofe alla Cittadella Galileiana e al Parco Urbano degli Arsenali Repubblicani;

- 1.500.000 per la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il centro storico della città e il Parco Naturale di San Rossore sul viale delle Cascine;

- 1.500.000 per lastricati e riqualificazione accessibile di alcune vie del centro storico;

- 900mila ex Chiesa della Qualquonia per restauro e riuso per attività espositive e culturali;

- 750mila per intervento di restauro e riutilizzo dell’ex serbatoio dell’acquedotto e del bastione del Barbagianni per attività didattiche e centro documentazione acque;

- 700mila per restauro e recupero camminamenti in quota mura Urbane Giardino Scotto.