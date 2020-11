Lavori pubblici su strada a Pisa: modifiche provvisorie alla viabilità

Saranno attive dalla prossima settimana modifiche temporanee alla viabilità previste dalla Polizia Municipale di Pisa, per permettere alcuni lavori pubblici e privati.

Da lunedì 9 novembre fino al 13 novembre sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto residenti) via Rossellini da via Liguria a via Matteucci. Viabilità alternativa: obbligo di svolta a sinistra su via Liguria all’intersezione con via Rossellini verso sud. L’intervento si rende necessario per un lavoro di Acque Spa previsto nella stessa via Rossellini.

Nei giorni mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 novembre invece sarà chiusa al traffico via Trieste da via Roma a via Magenta. L’intervento è reso necessario da un lavoro di edilizia su una facciata di un palazzo che impone l’uso di un veicolo speciale.