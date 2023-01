Lavori pubblici per sport e parchi a Cascina: il punto sui prossimi interventi

Sono aperti o stanno per farlo diversi cantieri per lavori pubblici a Cascina. A fare il punto della situazione è il vicesindaco Cristiano Masi: "Sul fronte sport sono stati avviati i lavori di recinzione e nuova illuminazione al campo di allenamento 'Fiorentini'. E' in corso la posa in opera della nuova recinzione, a seguire sarà realizzata la nuova illuminazione grazie a 6 torri faro con 2 proiettori a led ciascuna. La nuova illuminazione riguarderà anche il campo di allenamento a San Prospero: l’impegno di spesa è stato prenotato e siamo in attesa di procedere con l’affidamento dei lavori. Il cantiere verrà aperto dopo la chiusura di quello al 'Fiorentini'. L’ultimo intervento già programmato riguarda l’impermeabilizzazione della tribuna del campo sportivo di San Lorenzo alle Corti: è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo e sono stati affidati i lavori che inizieranno quanto prima, compatibilmente con la stagione sportiva e le condizioni meteorologiche".

Un altro ambito di intervento che guarda sempre al mondo giovanile e alla scuola è quello concentrato su piazza Nenni a Sant’Anna. "L’area giochi del parco inclusivo è stata ultimata - aggiunge Masi - e sono stati avviati i lavori per la riqualificazione del verde pubblico e per la realizzazione del nuovo marciapiede con attraversamento pedonale in concomitanza dell’accesso al parco lato Tosco-Romagnola. Il termine previsto, condizioni meteorologiche permettendo, è la prima metà di febbraio. Una volta aperto il parco giochi inclusivo, partiranno i lavori per la realizzazione del campo da gioco polivalente: abbiamo approvato la perizia tecnico-esecutiva, prenotato l’impegno di spesa e siamo in attesa di procedere con l’affidamento dei lavori".

Un’altra piazza sarà poi completamente riqualificata ed è Piazza Caduti Lager Nazisti a Casciavola. "Sono stati quasi ultimati tutti gli interventi di riqualificazione dell’intera piazza. Ci sono stati alcuni ritardi dovuti alla difficoltà di reperire alcuni materiali (pompe per la fontana, nuovi lampioni della pubblica illuminazione e arredi), ma entro la prima metà di febbraio, condizioni meteo permettendo, la piazza sarà completata". Con l’inizio della stagione primaverile, infine, partirà il primo lotto di asfaltature. "A seguito del necessario adeguamento dei prezzi alla luce del 'DL Aiuti' - conclude il vicesindaco Masi - è stato approvato il nuovo progetto definitivo-esecutivo, in attesa che siano avviate le procedure di gara dalla Centrale Unica di Committenza (Provincia di Pisa). L’avvio dei lavori è previsto per la stagione primaverile e riguarderà: via della Repubblica, via Tosco?Romagnola tra via Meliani e via di Quarto, via Tosco Romagnola tra via Comaschi e via Civoli di Sotto, via Arquata ad est di via Ravera e via Viottolo del cimitero di San Prospero".