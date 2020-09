Vecchiano: pulizia alla fognatura bianca su tutto il territorio comunale

Al via i lavori di pulizia della fognatura bianca su tutto il territorio comunale di Vecchiano. "Il costo complessivo degli interventi si aggira intorno ai 15mila euro, lavorazioni che riguarderanno tutte le frazioni in base ad una tabella di marcia che va avanti su una priorità elaborata in base alle necessità della fognatura stessa e stilata dalle verifiche effettuate dall'Ufficio Tecnico comunale" spiega il sindaco Massimiliano Angori. Le lavorazioni hanno preso il via a Filettole e Nodica, e sono attualmente in corso a Vecchiano. Proseguiranno nei prossimi giorni sul territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.