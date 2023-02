Avviati i lavori di rafforzamento dell'argine a Nodica

Al via nei giorni scorsi gli interventi di ripristino di rafforzamento arginale nella zona di Nodica a cura della Regione Toscana, chiesti nei mesi scorsi dal Comune di Vecchiano per il completamento delle opere con tempi di ritorno trentennale, concluse nel 2021 sempre dall'ente regionale, tra Nodica e Migliarino che hanno visto la realizzazione anche di un percorso ciclo-pedonale.

"Quelle di recente avviate sul nostro territorio sono opere di consolidamento delle arginature esistenti senza innalzamento della quota, al fine di contrastare i fenomeni di infiltrazione sotto il corpo arginale" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Nello specifico, gli interventi riguarderanno: realizzazione di palancolato, collegato in sommità da trave in cemento armato; ringrosso arginale lato campagna e muro di sottoscarpa in cemento armato in adiacenza alla strada comunale".

“Ringrazio ancora l'assessora Monia Monni e la Regione Toscana per aver dato corso al rafforzamento arginale nella zona di Nodica. Si tratta di un intervento il cui costo complessivo è pari a oltre 1 milione e 778mila euro. Lavori che si aggiungono al rafforzamento arginale realizzato in zona San Frediano a Vecchiano" conclude il primo cittadino.