Ospedaletto: la fibra ottica arriva nell'area industriale con Ambrogio e FibreConnect

Ambrogio, la digital company che fornisce servizi di connettività e tecnologia cloud, e FibreConnect, operatore indipendente che offre, in modalità Wholesale Only, servizi di connettività ad alte prestazioni per le imprese nelle Aree Industriali e Artigianali (AIA) italiane, comunicano l’inizio dei lavori per la realizzazione di un’infrastruttura in fibra ottica nell’area industriale di Ospedaletto.

Nelle scorse settimane i tecnici di Ambrogio hanno avviato le operazione per offrire servizi di connettività ultraveloci alle centinaia di aziende presenti a Ospedaletto. Servizi, questi ultimi, fondamentali per avere dei territori più connessi, digitalmente più avanzati e, soprattutto, per offrire alle aziende nuove opportunità di business rispondendo alle sfide del futuro con determinazione e maggiori competenze.

Nel panorama della digital trasformation come in quello del Pnrr, la connessione internet a banda ultra larga è un elemento imprescindibile per raggiungere un livello adeguato di digitalizzazione trasversale a tutti i processi aziendali e consentire alle imprese di essere effettivamente competitive sui mercati. Secondo le analisi statistiche sperimentali ISTAT, il fatturato medio per addetto delle imprese con più di 10 dipendenti passa da 162.400 euro per le imprese con un indice di 'Digital intensity' (sulla base di 12 attività digitali) molto basso a 408.500 presso le imprese con intensità digitale molto alta. Ambrogio, in collaborazione con FibreConnect, desiderano proiettare il distretto industriale di Ospedaletto verso uno sviluppo economico basato sull’innovazione tecnologica grazie alla fibra ottica che permetterà anche un’implementazione delle soluzioni IoT, l’automazione industriale e molto altro.

Franco Tocci, CEO di Ambrogio dichiara: "Agendo come un vero 'maggiordomo tecnologico' per le imprese, ci poniamo l’obiettivo di trasformare l’area industriale di Ospedaletto in un hub tecnologico avanzato. Attraverso la partnership con FibreConnect, ci impegniamo a fornire soluzioni personalizzate di fibra ottica, essenziali per il progresso e la competitività, in modo da rendere le aziende più connesse e innovative, anticipando le esigenze future e sfruttando tecnologie come cloud, IoT e intelligenza artificiale".

"La partnership con Ambrogio è un tassello importante del nostro piano di copertura delle Aree Industriali ed Artigianali del Paese, in cui si trovano le piccole e medie aziende che rappresentano il cuore dell’economia italiana" sottolinea Renzo Ravaglia, Amministratore Delegato di FibreConnect. "L’obiettivo è far sì che più imprese possibile possano usufruire dei vantaggi della fibra ottica, a prescindere dalla loro posizione geografica. Questo accordo permetterà alle aziende presenti nell’area industriale di Ospedaletto di migliorare il proprio livello di competitività, grazie ai servizi di connettività come il cloud, l’IoT o l’Intelligenza Artificiale".