Capannoli: al via i lavori da 1,5 milioni di euro per la realizzazione delle rete in fibra ottica

Al via lunedì 7 agosto i lavori per la nuova rete di telecomunicazioni in fibra ottica: il 'Piano Italia a 1 Giga' rientra nei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio grazie ai fondi del PNRR, e attuato da Infratel Italia. I cantieri sono gestiti da Open Fiber, società che si è aggiudicata il lotto toscano del bando sovvenzionato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

A Capannoli, in particolare, sta per essere realizzato il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.498 civici grazie a un finanziamento di circa 1,5 milioni di euro. La nuova infrastruttura di telecomunicazioni, in grado di raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo, interesserà buona parte del centro cittadino. Autorizzati con una apposita ordinanza della Polizia Locale, i lavori partiranno lunedì mattina alle 8 e dovranno terminare entro le 19 del prossimo 31 agosto per questa prima zona interessata. Gli scavi saranno preannunciati da opportuna segnaletica, con divieti di sosta e la presenza di movieri o semafori per la gestione del traffico a senso unico alternato.

Comune di Capannoli e Open Fiber hanno già avviato un intenso dialogo al fine di ridurre al minimo gli eventuali disagi per la cittadinanza. L’amministrazione comunale intende del resto garantire alla popolazione la disponibilità di una infrastruttura tecnologica fondamentale, salvaguardando al contempo il decoro e la percorribilità del sistema viario cittadino oltre che le infrastrutture già esistenti. La società ha garantito massima attenzione e rigore nei confronti delle ditte esecutrici, chiamate ad attenersi strettamente alle normative in materia di manomissione del suolo pubblico.

"Si tratta di un intervento di sviluppo tecnologico di fondamentale importanza per la nostra comunità - dichiara il sindaco Arianna Cecchini - avere a disposizione la fibra ottica d’ultima generazione non farà altro che rendere ancora più attrattivo il nostro territorio. Lo sviluppo passa anche e soprattutto dalla digitalizzazione: la differenza la devono infatti fare le competenze e la capacità d’innovare, indipendentemente dal posto in cui ci si trova, che sia una grande città o un paese come Capannoli. Ecco perché abbiamo fin da subito accolto il progetto presentato da Open Fiber, raccomandando però che questo intervento venga svolto in maniera lineare e senza disservizi per la cittadinanza; a tal fine abbiamo aperto un tavolo con Open Fiber per monitorare l’andamento del cantiere".

La posa della fibra ottica prevede l’esecuzione dei lavori in due fasi temporalmente distinte: il ripristino provvisorio, contestuale allo scavo, contraddistinto dal riempimento del taglio su strada con una malta cementizia colorata con ossido di ferro; il ripristino definitivo, con scarifica e asfaltatura a caldo ad avvenuto assestamento del materiale sulla sede stradale. Il tempo tecnico tra le due fasi può variare a seconda delle condizioni atmosferiche. Una volta conclusi i lavori e avviata la vendibilità dei servizi digitali, gli utenti potranno verificare la copertura del loro civico sul sito openfiber.it e scegliere l’operatore telefonico preferito: Open Fiber non si rivolge all’utenza finale, bensì realizza la rete in fibra ottica e la mette a disposizione di società di telecomunicazioni e Internet service provider interessati.

ELENCO STRADE INTERESSATE DAI LAVORI NELLA PRIMA FASE. Via Pavese; Via Montale; Via Palazzeschi; Via Pratolini; Via Cassola; Via Fontino; Via Gronchi; Via della Chiesa; Via Baciocchi; Località Bosco; Località Poggiarelle; Strada Comunale Pian di Roglio; Via Mezzopiano; Via Milano; Via di Solaia; Via Venezia; Via Firenze; Via Mezzagrotta; Via Macchiavelli; Via di Valle; Via Costia di Sole; Via San Michele; Via SS. Annunziata; Via Matteotti; Via Gramsci; Località Cerretalli; Via San Francesco; Via Buonarroti; Via Sant’Andrea; Via Sanzio; Via Leonardo da Vinci; Via Brogi; Via Reggina; Via Cerretalli.