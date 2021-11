Vecchiano: procede il restauro del Polo Culturale Tabucchi

Proseguono a ritmo serrato le lavorazioni a Palazzo Tabucchi. "Gli interventi che proseguono a pieno ritmo, in base al cronoprogramma dell'ufficio tecnico comunale, dovrebbero concludersi alla fine del 2021. Si tratta di lavori per un importo complessivo di oltre 267milla euro, finanziati in parte con risorse comunali e in parte grazie a un finanziamento ricevuto dalla Fondazione Pisa, che ringraziamo ancora una volta" spiega il sindaco Massimiliano Angori. "Vari e significativi alcuni degli interventi realizzati, tra cui la realizzazione del cordolo perimetrale in acciaio e il montaggio delle strutture in legno della nuova copertura e il montaggio dei pannelli strutturali coibentati, che contengono membrana impermeabilizzante e listelli in legno per la ventilazione del tetto. Adesso gli interventi, salvo imprevisti, proseguiranno in modo spedito e dovrebbero concludersi, in base al cronoprogramma dell'ufficio tecnico comunale, entro la fine del 2021".

"Vecchiano è il luogo delle origini di Antonio Tabucchi ed è il luogo che fin da subito, con costanza e dedizione, attraverso giornate culturali di rilievo internazionale a lui dedicate, ne ha celebrato la memoria e le opere letterarie - ha concluso il primo cittadino - l'avvio del restauro del Palazzo, in cui sorgerà il Polo Culturale a lui dedicato, è un tassello ulteriore che ci condurrà a rendere sempre più indissolubile il legame tra Tabucchi e Vecchiano".