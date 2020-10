Lavori alla rete idrica: interruzioni d'acqua a Marina e a Pisa

Acque SpA comunica gli interventi previsti sulla rete idrica nel Comune di Pisa in data 2 novembre, con la previsione di due sospensioni del servizio di fornitura dell'acqua.

Il primo è previsto dalle ore 14 alle 18 a Marina di Pisa. Per limitare i disagi agli utenti verrà allestiti due punti di rifornimento idrico sostitutivo presso le piazze Gorgona e Sardegna. Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Il secondo, sempre il 2 novembre, sarà svolto dalle ore 8.30 alle 17 e interesserà il centro storico, in via Ippolito Rosellini nel tratto compreso tra le vie San Michele degli Scalzi e Matteucci. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero martedì 3 novembre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.