San Miniato, lavori sulla rete idrica: tante vie senz'acqua

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, martedì 7 marzo dalle ore 8.30 alle ore 12 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle seguenti vie di Ponte a Elsa e La Scala: Capocavallo, del Teatro, delle Camelie, delle Eriche, delle Siepi, Mezzopiano, Montorzo, Nazionale, Poggio a Isola, San Lazzaro, Landeschi (nel tratto compreso tra i civici 1 – 3 e al civico 2), Poggio al Pino (nel tratto compreso tra i civici 1 – 63 e 2 -12), Sasso (nel tratto compreso tra i civici 1 – 69 e 2 – 12) e Tosco Romagnola Est (nel tratto compreso tra i civici 1084 - 1188 e 1047 - 1121).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 8 marzo con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.