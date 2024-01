Acque comunica che la prossima settimana verranno effettuati due interventi sull’acquedotto nel comune di San Giuliano Terme, che comporteranno la sospensione dell’erogazione idrica in alcune strade a Ghezzano. Contestualmente, saranno possibili cali di pressione nell’area della Fontina. Di seguito i giorni, gli orari e le strade interessate dalle mancanze d’acqua.

Martedì 16 gennaio, dalle ore 10 alle 15 nelle vie Tasso, Fucini (nel tratto compreso tra le vie Pavese e Puccini) e in piazza Aleramo.

Mercoledì 17 gennaio, dalle ore 8.30 alle 13 in via dei Condotti (nel tratto compreso tra via Puccini e la rotatoria con le vie Fucini e Vivarese).

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli interventi verranno rinviati ai rispettivi giorni successivi, con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.