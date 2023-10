In relazione ai previsti lavori sulla rete idrica nel comune di San Miniato, in programma per domani mercoledì 11 ottobre dalle ore 8.30 alle 16, Acque Spa comunica che, a causa di sopraggiunte problematiche di natura tecnica, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica, oltre come previsto a Ponte a Egola e a San Romano Basso, anche a Corazzano e La Serra.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.