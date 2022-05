Lavori sulla rete idrica a Santa Maria a Monte: niente acqua per molte vie

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, dalle ore 23 di mercoledì 1 alle 5 di giovedì 2 giugno, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nelle seguenti vie: Bindone, Bonci, Capanne, Cappelletto, Cerretti, Crinale, del Bruno, di Bientina, Don Nuti, Falorni, Fanfano, Fontine, Mariani, Melone, Paniaccio, Pelosa, Poggetti, Pozzo, Prataccio, Pregiuntino, Querce, Rimozzo, Rovaio, San Sebastiano, Sassa al Sole, Taccione, Tavolaia e Tonsana. Contestualmente, mancherà l’acqua anche in via Rio Vaiano nel comune di Bientina.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.