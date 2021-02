Lavori alla rete idrica a Vecchiano: modifiche alla viabilità

Da lunedì 22 febbraio prenderanno il via ulteriori interventi di Acque Spa per la sostituzione della condotta idrica sul territorio del Comune di Vecchiano. Nell’ambito di queste lavorazioni, in via del Capannone, saranno eseguite anche delle lavorazioni di ripristino del manto stradale, per le quali si rendono necessarie anche delle modifiche alla viabilità.

Nello specifico, da lunedì 22 febbraio a venerdì 5 marzo, nella fascia oraria 8-18 sarà istituito il divieto di transito nel tratto compreso tra l'intersezione con via Cittadella e l'ingresso al parcheggio dell'Istituto Comprensivo 'Daniela Settesoldi', con la precisazione che la chiusura avverrà a tratti secondol'avanzamento del cantiere.

Sempre dal 22 febbraio al 5 marzo nel tratto compreso tra l'intersezione convia Fonda e l'ingresso al parcheggio dell'Istituto Comprensivo 'D.Settesoldi', dalle 8 alle 18, saranno istituiti il senso unico alternato e il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.