Stanno per giungere a termine i lavori alla botte di Campomaggio, nel comune di Vicopisano, realizzati dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord. Si tratta di un intervento necessario a ripristinare la corretta funzionalità di un sistema complesso di gestione dei corsi d’acqua della zona con il rio Campomaggio che, proprio attraverso la botte, passa sotto un altro fosso, quello della Serezza.

"I lavori - spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi - si erano resi necessari per eliminare alcune infiltrazioni che si erano verificate all’interno della botte e garantire così la piena funzionalità dell’opera. La maggior parte dell’intervento, che è stato messo in cantiere nel mese di gennaio, è già stata realizzata, soprattutto per quanto riguarda la botte stessa, e sono in corso le opere accessorie, fra cui la realizzazione di una briglia nelle vicinanze. La spesa complessiva si aggira sui 50mila euro, finanziati attraverso la Regione Toscana".

La botte, oltre a essere un importante presidio per la sicurezza idraulica del territorio, ha anche un valore storico per il territorio perché la sua realizzazione risale agli ultimi anni del 1800 e i lavori del Consorzio di Bonifica rappresentano un elemento essenziale per la sua manutenzione. Soddisfatto il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci: "Ringrazio molto il Consorzio e la Regione Toscana per questa opera, attesa da anni. Si tratta di un altro passo importante verso la riduzione del rischio idraulico. La strada è ancora lunga, ci sono ancora tanti interventi da attuare, a partire da quelli riguardanti il Rio Brandano per i quali è già iniziata la progettazione".