San Giuliano Terme, prosegue la riqualificazione dei cimiteri: in partenza i lavori a Pontasserchio

Il comune di San Giuliano Terme amplierà gli spazi del cimitero di Pontasserchio, con la realizzazione di un nuovo gruppo per sepolture in loculo ed ossario, grazie a un investimento complessivo di 120mila euro. "La progettazione esecutiva prevede la realizzazione di 32 loculi e 14 spazi adibiti ad ossario - afferma l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci - La riqualificazione dei cimiteri è una priorità di questa amministrazione e andremo avanti con altri lavori per migliorarne le strutture e la fruibilità, a partire dalla rimozione degli spazi provvisori a beneficio di quelli nuovi".

"Stiamo proseguendo nel dare risposte concrete ai cittadini su decoro e funzionalità della nostra rete cimiteriale - afferma il sindaco Sergio Di Maio - Tutti noi siamo intenzionati a migliorare i luoghi dove sono sepolti i nostri cari, i nostri affetti, nel rispetto di chi non c'è più e per parenit ed amici che devono fruire degli spazi. Puntiamo ad eliminare ogni tipo di spazio provvisorio, sebbene lo sforzo finanziario non sia affatto banale e il caso di Pontasserchio, con i suoi 120mila euro, ne sono la dimostrazione. Negli ultimi mesi abbiamo portato a termine importanti interventi nei cimiteri di Metato, Ghezzano e Molina di Quosa".

Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale ha portato al compimento i lavori al cimitero di Molina di Quosa, grazie ad un intervento da 160mila euro, allungando così la lista delle strutture cimiteriali rimesse a nuovo dopo quelle di Metato, dove è stato costruito un nuovo loggiato in cemento armato per loculi ed ossari per un investimento complessivo, anche qui, da 160mila euro. A Ghezzano si è provveduto a riqualificazioni e migliorie grazie ad un investimento di circa 100mila euro, grazie ai quali si è provveduto alla completa sostituzione del manto di copertura e la riqualificazione del loggiato del gruppo 6, oltre alla bonifica dell'intero manto di copertura, alla totale tinteggiatura delle superfici interne ed esterne e la messa in sicurezza della scala, con la sostituzione delle lastre in travertino danneggiate, unitamente alle nuove mattonelle del pavimento al piano terra al posto delle precedenti deteriorate. "Inoltre - conclude Di Maio - è in fase di elaborazione il progetto di riqualificazione del cimitero di Ripafratta".