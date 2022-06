San Giuliano Terme: avanti con l'intervento di riqualificazione al Parco dei Pini

Proseguono i lavori di riqualificazione del Parco dei Pini a San Giuliano Terme. Dopo l'abbattimento della baracchina ed il passaggio formale al patrimonio comunale, avvenuti nell'estate 2021, ad aprile sono iniziati i lavori del primo lotto che prevedono il pieno recupero dell'area del parterre per consentirne la fruizione da parte della cittadinanza e per l'organizzazione di diverse attività. In questi giorni sono in corso la realizzazione delle zanelle e dell'impianto di scolo delle acque meteoriche e la predisposizione dell'impianto di pubblica illuminazione.



"Il recupero del Parco dei Pini - afferma l'assessore alla Progettazione e alla rigenerazione urbana Matteo Cecchelli - è una operazione fondamentale per la riqualificazione della frazione capoluogo. Una operazione in linea con gli indirizzi politici che questa amministrazione e le forze politiche che la sostengono hanno portato avanti fin dall'insediamento della legislatura, proseguendo nel solco tracciato dalla precedente: migliorare la qualità della vita delle persone attraverso il recupero e la valorizzazione degli spazi urbani come luogo di incontro e socializzazione".



"Ricordo che i lavori del primo lotto - sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Francesco Corucci - ammontano a 370mila euro. Questo primo intervento è stato pensato per soddisfare le esigenze degli utenti: non a caso è in programma il completo abbattimento delle barriere architettoniche. Lo scorso aprile il Ministero dell'Interno ha assegnato al Comune 610 mila euro che permetteranno la realizzazione anche del secondo lotto di lavori. Ricordo che proprio nel secondo lotto sono compresi i lavori di riconversione dell'area dell'ex baracchina".



"Il Parco dei Pini - conclude il sindaco Sergio Di Maio - è soltanto uno dei tanti progetti che l'amministrazione sta portando avanti per la valorizzazione della frazione capoluogo. A tal proposito ricordo anche che abbiamo ottenuto un contributo di 4.186.839,80 euro per la riqualificazione del complesso dell'Opera Pia che, grazie anche allo stanziamento di circa 570mila euro di risorse proprie, permetterà di recuperare questo storico edificio che sarà dedicato a funzioni di carattere sociale e per il quale è in corso la predisposizione della gara per l'affidamento della progettazione definitiva/esecutiva e la direzione dei lavori. La politica dei piccoli passi continua a dare risultati importanti, nell'interesse di tutta la comunità".