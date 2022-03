Viale Gramsci, al via l'intervento di riqualificazione della pavimentazione sotto i loggiati

Un importante e atteso intervento per dare nuovo decoro in un punto nevralgico della città della Torre. Si sono concluse in questi giorni le procedure di gara per l’aggiudicazione dei lavori che porteranno alla riqualificazione dei loggiati di viale Gramsci. L’area ad uso pubblico sarà riqualificata con il ripristino della pavimentazione nei punti in cui questa risulta ammalorata e disconnessa.

"Si tratta di un importante intervento di riqualificazione urbana - dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - finalizzato a migliorare il decoro di questa parte di Pisa. I lavori rientrano nell’ambito del progetto generale di riqualificazione dell’intera area della stazione, una delle porte di ingresso alla nostra città, attraversata ogni giorno, a cose normali, da circa 40mila viaggiatori tra pendolari, fruitori dei servizi e turisti, a cui si aggiungono cittadini e attività commerciali della zona. Un progetto avviato già a fine 2018 con i primi interventi di sistemazione del verde e degli spazi pubblici della piazza e che proseguirà ora con gli interventi di riqualificazione dei loggiati".

"A questi due interventi - prosegue il sindaco - si aggiungerà poi il grande cantiere con il quale andremo a creare una piazza pedonale direttamente collegata al viale Gramsci senza la frattura urbana dell’attuale viabilità, generando così uno spazio urbano aperto, accessibile e condiviso da tutti i fruitori. Anche questo intervento partirà entro il mese di maggio e durerà circa un anno. Sarà questa un’occasione decisiva per cambiare definitivamente volto ad una zona nevralgica della città, che presenta ancora oggi forti elementi di criticità. Il tutto in continuità con i lavori già avviati nella vicina area della Sesta Porta, dove sorgerà un nuovo polmone verde cittadino con il Parco urbano di via Nino Bixio".

L’intervento è stato affidato all’impresa Panichi e Cori Srl di San Giuliano Terme. I lavori, del valore di circa 170mila euro, prenderanno il via entro maggio, una volta terminate le procedure di verifica che porteranno all’aggiudicazione definitiva, e si concluderanno entro fine anno. Per limitare al massimo i disagi il cantiere sarà in stato di avanzamento, in considerazione dell’elevato numero di passanti che transitano ogni giorno sotto ai loggiati.