Al via i lavori per la riqualificazione della rotatoria sul viale delle Piagge

Avviati dal Comune di Pisa i lavori di riqualificazione dell’area a verde posta all’interno della rotatoria esistente sul viale delle Piagge e via San Biagio davanti al 'Bar Lilly'. Si tratta di un investimento di quasi 70mila euro volto a migliorarne l’accessibilità al pubblico, al momento poco fruibile nonostante la zona sia molto frequentata, in particolar modo da pedoni.

“Interveniamo in un luogo storico di ritrovo per i pisani - ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti - riqualificando un angolo delle Piagge che fino a oggi è stato sostanzialmente inutilizzato e che invece è molto frequentato da persone che fanno attività fisica, concittadini che si ritrovano al bar e famiglie con bambini che fruiscono della piccola area gioco. Il progetto non si limiterà solo a rendere disponibile la nuova area verde, che tanti pisani conoscono come rotatoria del 'tondo', ma anche effettuare una serie di riqualificazioni che riguardano illuminazione, aiuole fiorite con impianto di irrigazione e l’inserimento di una seduta nella parte centrale dell’area che diventerà luogo di ritrovo e socialità a estensione del vicino bar e a conclusione del bellissimo viale delle Piagge, una delle mete preferite della città per passeggiate e relax. Portiamo avanti il nostro modello di lavoro di questi anni che mette al centro l’ascolto del cittadino e lo concretizza in interventi grandi o piccoli ma volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Saranno realizzati percorsi pedonali che permetteranno ai pedoni l’accesso all’area sia dal lato sud, dov’è presente il 'Bar Lilly', sia dal lato ovest per chi proviene dal marciapiede del viale delle Piagge. Al centro della rotatoria sarà realizzata un’area di sosta con seduta di design urbano e sempre nella parte centrale nascerà un’aiuola fiorita con dislivello verso l’esterno dove saranno piantumate fioriture stagionali. All’interno della nuova area saranno posizionati punti luce per migliore la pubblica illuminazione attualmente presente, soprattutto nella parte centrale dove sarà maggiore l’affluenza degli utenti che sfrutteranno la nuova sistemazione dell’area. Sarà inoltre realizzato un impianto di irrigazione sia per la zona a verde con prato fiorito, sia nella zona dell’aiuola dedicata alle fioriture stagionali. Il progetto inoltre include la demolizione dei cordonati esistenti che delimitano la circonferenza della rotatoria sostituendolo con nuovo materiale in calcestruzzo. Saranno installati nuovi pozzetti per il posizionamento delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche, sfruttando gli allacciamenti esistenti, senza modificare l’attuale sistema di smaltimento.