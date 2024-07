Capannoli: avanzano i lavori di riqualificazione della scuola media

C'è un gran via vai di personale delle imprese esecutrici dei lavori alla scuola secondaria 'Dante Alighieri' in questi giorni. Alla riapertura della scuola a settembre anche l'ultimo immobile adibito ad edilizia scolastica del Comune di Capannoli sarà completamente rinnovato: 1.760.000 euro per l'adeguamento sismico e 1.099.000 per l'efficientamento energetico, interamente finanziati da risorse FSE - Fondo Sociale Europeo tramite la Regione Toscana e dal GSE - Gestore Servizi Energetici.

In queste settimane, in cui le attività scolastiche sono ferme, numerose squadre di addetti sono al lavoro per ottimizzare i tempi e terminare i lavori prima possibile; la scuola è stata prima sede di seggio elettorale e poi ha preso avvio il completo trasloco delle attrezzature e degli arredi. Anche gli uffici della segreteria, ospitati nell’immobile, sono stati traslocati nella scuola adiacente e i locali sono tutti interessati dagli interventi; anche le aree esterne saranno oggetto di intervento.

"Stiamo monitorando l'avanzamento dei lavori con attenzione - racconta la sindaca Arianna Cecchini - è un intervento molto importante che darà un nuovo volto alla scuola ed avremo tutti i plessi scolastici rinnovati". La scuola ospiterà a settembre 11 classi oltre a tutti gli uffici della segreteria dell'istituto Comprensivo 'Sandro Pertini' che include, oltre a Capannoli, anche i Comuni di Lajatico e Terricciola.