Lavori di riqualificazione del verde alla rotatoria Caduti di Valleriana: modifiche alla viabilità

Per permettere lavori di riqualificazione del verde e degli impianti di irrigazione alla rotatoria dei Caduti di Valleriana nei prossimi giorni saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

Giovedì 1 ottobre sarà chiusa dalle ore 9.30 alle 17 la parte nord della rotatoria all’altezza dello spartitraffico con via A. Manghi. I veicoli provenienti dal ponte delle Bocchette e diretti verso Pisa dovranno proseguire fino alla Rotatoria Battistini e tornare indietro.

Venerdì 2 ottobre sarà invece chiusa dalle ore 9.30 alle ore 17 la parte ovest della rotatoria all’altezza dello spartitraffico con via Cisanello. I veicoli provenienti da Via Manghi e diretti verso il Ponte delle Bocchette, dovranno proseguire su Via Cisanello fino alla Rotatoria posta tra Via Maccatella e Via di Padule e tornare indietro.

Infine lunedì 5 ottobre dalle 9.30 alle 17 sarà chiusa metà carreggiata alla volta all’altezza dello spartitraffico di via S. Pio da Pietrelcina.