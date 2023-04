Capannoli: in corso i lavori di riqualificazione degli affreschi di Villa Baciocchi

Procede speditamente il recupero degli affreschi nei locali di Villa Baciocchi a Capannoli.

Prima sono stati recuperati gli affreschi nella chiesetta privata, adesso è in corso l'importante restauro degli elementi pittorici nel grande Salone Nobile, luogo di molte iniziative nonché di numerosi matrimoni civili.



Un nuovo intervento quello del recupero degli affreschi, fortemente voluto dall'amministrazione comunale e reso possibile grazie anche ad un cofinanziamento della Fondazione Pisa; 115.000,00 euro complessivi di cui 88.000,00 euro finanziati dalla Fondazione.Dopo l'importante investimento multimediale nella sezione archeologica del periodo Covid e l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione dell'ascensore e di nuovi marciapiedi, hanno preso avvio due nuovi cantieri in Villa Baciocchi: quello della riqualificazione delle soffitte per rendere fruibili anche quegli spazi come locali museali e il recupero degli affreschi.Soddisfatto il sindaco Arianna Cecchini che commenta: "La valorizzazione di Villa Baciocchi era un impegno che avevamo preso con i cittadini: i numerosi investimenti degli ultimi anni ci stanno dimostrando che la strada è quella giusta. Gli affreschi di Villa Baciocchi sono un unicum che racconta la storia del nostro territorio e va preservato. Un grazie a Fondazione Pisa".