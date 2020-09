Aurelia: proseguono i lavori per la nuova rotatoria

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria stradale sull’Aurelia, all’incrocio con il viale delle Cascine. Si tratta dell’ultima rotatoria di un progetto più ampio di fluidificazione del traffico lungo tutto il tratto cittadino dell’Aurelia, che ha visto la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti.

Dopo i lavori propedeutici sulla linea di gas metano e l’allestimento del cantiere, da lunedì 28 settembre prende il via la costruzione della nuova rotatoria. Da quel giorno (fino a fine novembre) sarà ristretta la carreggiata in prossimità dell’incrocio tra via Aurelia e via delle Cascine, e istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari, con divieto di sorpasso. Durante una seconda fase della lavorazione, sarà apposta segnaletica di obbligo a destra e a sinistra su viale delle Cascine lato San Rossore per la direttrice da ovest a est ed obbligo di andare dritto e a destra su via Aurelia per la direttrice da nord a sud.

