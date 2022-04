Rotatoria della Baccanella: lavori alle fasi finali

Giovedì 14 aprile dalle 22 alle 6,30 sarà interrotta la viabilità sul Ponte di Pontasserchio “Si svolgeranno infatti in notturna i lavori di bitumatura per la realizzazione della pavimentazione della rotatoria della Baccanella, a cura della Provincia di Pisa” annuncia il sindaco di Vecchiano e presidente dell’ente provinciale, Massimiliano Angori.

“Siamo alle fasi di finitura finali per questa opera, che è stata aperta alla viabilità nello scorso mese di novembre. Ricordo che si tratta di una infrastruttura funzionale a mettere in sicurezza un pericoloso incrocio a raso, invocata per anni dalle due comunità di Vecchiano e San Giuliano Terme, poiché si tratta di un’opera strategica, del valore complessivo di 700mila euro” aggiunge Giacomo Santi, consigliere alle Infrastrutture e alla Viabilità della Provincia di Pisa.



“Adesso, al fine di recare il minor disagio possibile per i cittadini e le imprese, eseguiremo questi interventi in notturna, dalle 22 alle 6,30 del prossimo 14 aprile. A seguire saranno svolte altre lavorazioni di ultimazione dei percorsi pedonali collaterali all’opera, in modo che questa possa essere fruita pienamente in sicurezza dalla collettività. Al netto di alcuni disagi, di cui ci scusiamo con la cittadinanza, siamo certi che stiamo consegnando una infrastruttura di collegamento fondamentale non solo tra i territori di Vecchiano e San Giuliano Terme, ma anche verso i capoluoghi di Pisa e Lucca” conclude Angori.

In occasione della realizzazione degli interventi del prossimo 14 aprile, per cui sarà interrotta la viabilità sul Ponte di Pontasserchio dalle 22 alle 6.30, sarà apposta idonea segnaletica stradale per indicare le deviazioni utili per gli utenti della strada, sia verso San Giuliano Terme sia verso Pisa.