Proseguono i lavori per la rotatoria di Baccanella: nei prossimi giorni l'apertura alla circolazione

Proseguono a pieno ritmo i lavori alla rotatoria in località Baccanella a cura della Provincia di Pisa: nella giornata di mercoledì 27 ottobre hanno preso il via le operazioni di bitumatura ed i sindaci di San Giuliano Terme Sergio Di Maio e di Vecchiano Massimiliano Angori hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere.



“L’ente provinciale, nello specifico - spiega ancora Angori- è riuscito a reperire, nel 2019, le risorse economiche necessarie per l’avvio delle lavorazioni, che ammontano a circa 700mila euro. Ricordo infine che il progetto della rotatoria, nel corso del tempo, è stato obbligatoriamente rivisto e modificato dalla Provincia di Pisa, anche alla luce della componente del rischio idrogeologico idraulico, di cui hanno risentito anche gli strumenti urbanistici, tra cui la stessa legge regionale 65 del 2014; rischio idrogeologico che è una componente determinante per il nostro territorio, ogni qualvolta si va a realizzare un’opera con un impatto significativo, come è appunto anche la rotatoria della Baccanella. Adesso il cantiere è in forte fase di avanzamento e a breve il nostro territorio raggiungerà l’importante obiettivo di mettere questa intersezione in totale sicurezza, a beneficio delle nostre comunità".

"Si tratta di un intervento fondamentale e molto atteso per il miglioramento della viabilità provinciale - commenta il consigliere provinciale alla viabilità e sindaco di San Giuliano Terme Sergio Di Maio - quell'intersezione, proprio al confine tra i comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano, è attraversata da migliaia di veicoli ogni giorno e, soprattutto negli orari di punta, si creano code e disagi. La rotatoria risolverà questo problema e conferma ancora una volta la nostra cultura di governo. Ringrazio il presidente Angori e gli uffici coinvolti".





“Si tratta, è bene ricordarlo - spiega il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia Massimiliano Angori - di un intervento atteso da anni dal territorio e dai cittadini di Vecchiano e San Giuliano Terme, funzionale a una sempre maggiore sicurezza della viabilità, che grazie all’impegno congiunto dei due Comuni e della Provincia di Pisa, ente attuatore del progetto, prosegue a pieno ritmo. A fronte di alcuni disagi alla circolazione, che si protrarranno ancora per alcune settimane e per i quali ci scusiamo con i cittadini, iniziamo ad intravedere l'opera in quella che sarà la sua forma definitiva. Nella prossima settimana, infatti, condizioni meteo, permettendoPermarrà comunque, su una porzione di viabilità, il senso unico alternato, e i lavori proseguiranno con le modifiche alla viabilità fino alla fine del mese di novembre; questo in base al cronoprogramma degli interventi e condizioni meteo permettendo".