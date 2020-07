Palaia: al via i lavori per la rotatoria fra Colline per Legoli e la Sp 64

Partiranno lunedì 20 luglio i lavori a cura della Provincia di Pisa per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la Sp 11 delle Colline per Legoli e la Sp 64 della Fila in località Sant'Andrea, nel comune di Palaia, operazione finanziata con risorse provinciali e regionali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per eseguire i lavori, in una prima fase, si avranno dei limitati restringimenti di carreggiata e modifiche all'interno dell'intersezione. Da giovedì 23 luglio, invece, si renderà necessario chiudere al traffico l'accesso al tratto della Sp 11 che collega l'intersezione con l'abitato di Forcoli. L'accesso ai residenti e all'abitato di Forcoli avverrà attraverso la Sp 66 e Via Roma.