Viabilità a San Giuliano Terme: partiti i lavori per la rotatoria tra via Pontecorvo e via Puccini

I lavori per la riqualificazione totale della rotatoria tra via Pontecorvo e via Puccini a San Giuliano Terme, tra La Fontina e La Figuretta, sono partiti lunedì 26 aprile. L'investimento dell'amministrazione comunale ammonta a circa 50mila euro e prevede la sistemazione definitiva dell'incrocio, che è operativo ma si presenta in stato provvisorio. I lavori dovrebbero durare circa venti giorni.

Nel dettaglio, la base sarà ampliata a circa 200 mq totali, mentre l'esterno sarà circondato da un cordolo piatto che agevolerà l'attraversamento dell'intersezione. "La rotatoria che ci apprestiamo a riqualificare è posta in un punto di accesso al nostro Comune molto utilizzato e attraversato - commentano l'assessore ai lavori pubblici Francesco Corucci e il sindaco Sergio Di Maio - il maltempo ha ritardato l'inizio dei lavori, che sono finalmente iniziati e che si concluderanno nel giro di qualche settimana. Diamo una risposta sia in termini di sicurezza stradale che di qualità degli arredi urbani".