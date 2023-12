Prendono avvio in questi giorni i lavori di adeguamento dell’immobile che ospita la scuola secondaria di primo grado di Capannoli. "Con questo ultimo intervento si chiude il cerchio - ha commentato soddisfatta il sindaco Arianna Cecchini - una serie di interventi non scontati, che hanno portato alla realizzazione di due nuove scuole ed al completo rinnovamento (ed ampliamento in un caso) di altre due".

I lavori riguardano l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico della scuola media: un intervento molto importante finanziato per un milione e 760mila euro da risorse europee del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, tramite la Regione Toscana, e per un milione e 99mila euro da contributo Gse. Dopo la realizzazione della nuova scuola primaria di Capannoli, della nuova scuola dell’infanzia intitolata a Rita Levi-Montalcini e l’ampliamento della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere (che è pressoché terminato), iniziano quindi i lavori che porteranno ad una completa riqualificazione della scuola secondaria di primo grado.

Questo intervento è anche l’occasione per l’Amministrazione comunale per fare un bilancio delle risorse investite negli interventi di edilizia scolastica: negli ultimi dieci anni sono stati investiti oltre 7 milioni. "Una cifra molto significativa indice della sensibilità del Comune di Capannoli verso le nuove generazioni in un momento storico in cui investire sulla scuola è particolarmente importante, segno di lungimiranza politica", conclude il Sindaco.