Scuole: da Roma 40mila euro per Montopoli

Due interventi: il primo per la scuola dell'infanzia di via Uliveta, l'altro per quella di Casteldelbosco

Roma promuove Montopoli. Gli interventi nelle scuole del territorio, per un investimento totale di 40mila euro, saranno totalmente coperti dai fondi ministeriali. Nei giorni scorsi sono state pubblicate sul sito del ministero dell'Istruzione le graduatorie relative all'avviso pubblico da 270 milioni di euro destinati agli Enti locali per lavori di edilizia leggera (200 milioni) e affitti di spazi per la didattica (70 milioni). La misura fa parte degli interventi previsti per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza e in sicurezza. Per Montopoli si tratta di due cantieri.



Per il capoluogo è stato necessario sostituire la pavimentazione dellacon il rifacimento completo di tutta la pavimentazione dei locali interessati dai dissesti, compreso la demolizione e nuova realizzazione del massetto di sottofondo. "Una buona notizia che arriva a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico - ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi - quest'anno il nostro impegno sulle scuole del territorio ha riguardato oltre alla manutenzione ordinaria anche l'adeguamento alle nuove necessità di distanziamento e quindi di spazi che le normative anticontagio richiedono".Nellal'intervento ha riguardato l'adeguamento e l'adattamento funzionale delle aule didattiche in conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19. Con la creazione di una grande aula di 74 mq, consentendo così una capienza di 36 alunni, considerando che gli iscritti previsti sono 28."Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo finanziamento - spiegano il vicesindaco Linda Vanni e l'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Varallo - ci consentirà di coprire integralmente gli investimenti svolti dal Comune in materia di adeguamento delle scuole. Ringraziamo gli uffici che hanno lavorato affinché potessimo arrivare a questo risultato".