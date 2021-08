Montopoli Valdarno, il punto sui lavori nelle scuole

Pronti per la campanella del prossimo anno scolastico. Stanno per essere conclusi gli interventi di manutenzione nelle due scuole dell'infanzia a Montopoli e a Casteldelbosco. Per il capoluogo è stato necessario sostituire la pavimentazione. Alcuni sopralluoghi avevano infatti evidenziato dei rigonfiamenti nell'atrio dell'ingresso. Così è stato predisposto il rifacimento completo di tutta la pavimentazione dei locali interessati dai dissesti, compreso la demolizione e nuova realizzazione del massetto di sottofondo.

Una spesa complessiva di circa 13mila euro. "Continua il nostro impegno sulle scuole del territorio - ha commentato il sindaco Giovanni Capecchi - quest'anno oltre alla manutenzione ordinaria abbiamo dovuto far fronte anche alle nuove necessità di distanziamento e quindi di spazi che le normative anticontagio richiedono. Nei prossimi giorni sarà affidata la gara per l'efficientamento energetico dell'istituto comprensivo Galilei e dell'edificio sede della scuola elementare Pascoli a Capanne. Interventi per scuole moderne ed efficienti anche dal punto di vista del rispetto ambientale".



Nella scuola dell'infanzia di Casteldelbosco, l'intervento ha riguardato l'adeguamento e l'adattamento funzionale delle aule didattiche in conseguenza emergenza sanitaria da Covid 19. "A seguito di vari incontri tra il dirigente scolastico - ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Alessandro Varallo -

indirizzati a individuare, programmare e razionalizzare gli interventi necessari per garantire l'apertura in sicurezza delle scuole comunali, è stato stabilito che per consentire alla scuola dell'infanzia di Casteldelbosco di iniziare l'anno scolastico 2021/2022, garantendo la capienza a tutti gli alunni iscritti rispettando le norme di distanziamento fisico, fosse necessario un intervento urgente di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule".

Nel dettaglio è stata realizzata un'apertura su di una parete portante mediante apposita cerchiatura in acciaio per la creazione di un’aula avente una superficie complessiva di 74 mq, consentendo così una capienza di 36 alunni, considerando che gli iscritti previsti sono 28. I lavori si aggirano intorno ai 24mila euro.